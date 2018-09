Die Parteichefs der großen Koalition haben ihre Gespräche über die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen auf kommenden Dienstag vertagt. Es sei ein gutes, ernsthaftes Gespräch mit dem Ziel gewesen, als Koalition weiterzuarbeiten, hieß es nach einem Krisentreffen im Kanzleramt. Über die Ergebnisse des rund 90-minütigen Gesprächs von Kanzlerin Angela Merkel mit SPD-Chefin Andrea Nahles und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer wurde Stillschweigen vereinbart.

SPD pocht auf Entlassung

Wollen keinen Koalitionsbruch: Andrea Nahles (SPD/l), Kanzlerin Angela Merkel (CDU/r) und Horst Seehofer (CSU). Bildrechte: dpa Die SPD hatte am Donnerstag die Ablösung Maaßens gefordert. Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, für die SPD-Parteiführung sei völlig klar, dass Maaßen gehen müsse.

Juso-Chef Kevin Kühnert sprach gar offen von einem Bruch in der Koalition, falls Maaßen weitermachen dürfe.



Auch Grüne und Linke halten Maaßen wegen umstrittener Aussagen zu den Vorgängen in Chemnitz und seiner Kontakte zur AfD für nicht mehr tragbar. In der FDP gibt es ebenfalls Rücktrittsforderungen.

Seehofer verteidigte Maaßen

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte Maaßen dagegen am Donnerstag noch einmal verteidigt. Der CSU-Politiker sagte im Bundestag, Maaßen habe weiter sein Vertrauen. Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak warf der SPD ein "unwürdiges Koalitionstheater" vor. Maaßen habe am Mittwoch im Innenausschuss alle Fragen beantwortet und Klarheit geschaffen.

Debatte um Video-Äußerungen ...

BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch im Parlamentarischen Kontrollausschuss. Bildrechte: dpa Maaßen war am Mittwoch im Bundestag vom Parlamentarischen Kontrollgremium und vom Innenausschuss zu seinen Äußerungen über ein Video befragt worden, welches Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz belegen soll. Zunächt hatte er via "Bild"-Zeitung die Echtheit des Videos bezweifelt und gesagt, es sprächen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handele, "um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". Später erklärte er, er sei falsch verstanden worden.

... und AfD-Kontakte