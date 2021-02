Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf einen einmaligen Coronazuschuss in Höhe von 150 Euro für Bezieher der Grundsicherung verständigt. Dies teilten die Koalitionspartner am Mittwochabend nach viereinhalbstündigen Beratungen im Kanzleramt mit. Für plötzlich in Not geratenen Selbstständige und Beschäftigte mit kleinen Einkommen wird der erleichterte Zugang in die Grundsicherung bis Ende 2021 verlängert.