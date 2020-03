Die GroKo hat sich zudem auf ein Investitionspaket von 12,4 Milliarden Euro bis 2024 geeinigt. In der Finanzplanung von 2021 bis 2024 werden die Investitionen des Bundes um jeweils rund drei Milliarden Euro verstärkt.

Zudem will die Bundesregierung besonders betroffenen Unternehmen Vorschläge für Liquiditätshilfen unterbreiten. Ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft und den Gewerkschaften werde in Kürze stattfinden.

"Durch die Corona-Krise soll möglichst kein Unternehmen in Deutschland in Insolvenz geraten, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen", hoben die Spitzen von Union und SPD in dem 14-seitigen Beschuss hervor. Sollte sich die Lage verschärfen, "wollen wir schnell und passgenau reagieren können", versicherten die Koalitionsspitzen.