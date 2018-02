SPD-Bildungspolitiker Hubertus Heil bestätigte die Verteilung indirekt. Er sagte, die Sozialdemokraten hätten zentrale Ressorts in der neuen Koalition für sich markiert. Das biete eine Chance für einen Aufbruch in der Europapolitik. Die Finanz- und Steuerpolitik werde die sozialdemokratische Handschrift tragen, im Bereich Arbeit und Soziales werde die SPD weiterhin ihre Positionen durchsetzen können.

Die CDU wird laut dpa die Ministerien Wirtschaft, Verteidigung, Gesundheit sowie das Bildungs- und Landwirtschaftsressort erhalten. Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier übernimmt demnach das Wirtschaftsressort. Ursula von der Leyen bleibe Verteidigungsministerin. Der bisherige Innenminister de Maizière (CDU) wird der neuen Regierung nicht mehr angehören. Das kündigte der 64-Jährige nach Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin an.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich diesem Land in einer schwierigen Zeit dienen durfte", sagte Thomas de Maizière nach den Koalitionsverhandlungen. Er gehört der neuen Regierung nicht an. Bildrechte: dpa

Nun soll am Mittwochmittag die große Runde von 91 Politikern von CDU, CSU und SPD zusammenkommen. Danach werden sich die Parteivorsitzenden zum Abschluss der Verhandlungen äußern. Danach muss der Vertrag den Parteigremien vorgelegt werden. So will sich die CSU am Donnerstag mit dem Vertragsentwurf befassen. Außerdem muss noch die SPD-Basis zustimmen.