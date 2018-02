Regierungsbildung Koalitionsgespräche gehen in Verlängerung

Hauptinhalt

CDU, CSU und SPD haben die Entscheidung über einen Koalitionsvertrag vertagt. Den Unterhändlern gelang es nicht, die Gespräche wie ursprünglich angestrebt bereits am Sonntag abzuschließen – zu groß waren in manchen Punkten noch die Differenzen. Nun wollen die Verhandlungspartner am Montagvormittag in die Verlängerung gehen.