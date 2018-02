SPD-Chef Martin Schulz hat vor Fortsetzung der Verhandlungen mit der Union über eine neue Große Koalition gesagt, er wolle die Gespräche am Dienstag abschließen. Schulz sagte vor Beginn der Gespräche im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin: "Wir haben guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden." Dazu gab es von SPD und Union Aussagen, wonach sich die Verhandlungen wieder bis in die Nacht hinziehen könnten.