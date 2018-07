Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin in einer Kölner Wohnung hat die Polizei nun auch die Ehefrau des terrorverdächtigen Islamisten Sief Allah H. festgenommen. Die 42 Jahre alte Deutsche Yasmin H. wird verdächtigt, ihrem Mann geholfen zu haben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Dienstag mit. Demnach soll die Frau ihrem Mann mehrfach ihr Konto für Bestellungen zum Bombenbau im Internet überlassen haben.

BGH-Richter entscheidet über Untersuchungshaft

Den Ermittlungen zufolge hatte der Tunesier im Herbst 2017 über soziale Medien Kontakt zu Mitgliedern der Terrororganisation "Islamischer Staat" in Syrien. Diese hätten ihm vorgeschlagen, in Deutschland einen Anschlag zu verüben. Einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft zufolge haben sich die Erkenntnisse über eine Beteiligung von Yasmin H. nun verdichtet. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs soll am Nachmittag über eine Untersuchungshaft entscheiden.

Gift sollte offenbar an Hamster getestet werden

Samen und eine Frucht des Rizinus oder Wunderstrauchs. Bildrechte: dpa Der 29-jährige H. war Mitte Juni in einer Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler festgenommen worden. Ihm wird die Herstellung des Bio-Kampfstoffs Rizin für einen Anschlag vorgeworfen. Yasmin H. soll laut Bundesanwaltschaft die Lieferung von zumindest 1.000 Rizinussamen mit abgewickelt haben. Daraus hatten das Paar demnach 84,3 Milligramm Rizin gewonnen. Für eine Anschlagsplanung spricht, dass die beiden gemeinsam in einer Kölner Zoohandlung einen Zwerghamster kauften. An dem Tier sollte das Gift getestet werden.

Reisen zum IS in Syrien gebucht

Der mutmaßlichen Terrorhelferin wird außerdem vorgeworfen, für ihren Mann eine Reise zu einer Pyrotech-Firma in Polen organisiert zu haben. Außerdem habe sie ihm 2017 zwei Mal einen Flug in die Türkei gebucht, um sich in Syrien der Terrorgruppe IS anschließen zu können. Beide Ausreiseversuche waren allerdings gescheitert.