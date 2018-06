Der 29-Jährige soll bereits seit mehreren Wochen biologische Waffen in seiner Wohnung hergestellt haben und bei der Produktion seines tödlichen Gifts weit fortgeschritten sein. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt ihn deswegen auch "vorsätzlich biologische Waffen hergestellt" zu haben. Gegen den Tunesier bestehe ein Anfangsverdacht für die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, so der Generalbundesanwalt am Donnerstag in Karlsruhe. Gegen den Verdächtigen war bereits am Mittwochabend Haftbefehl erlassen worden.



Mittäter soll der Mann nach bisherigen Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums nicht gehabt haben.