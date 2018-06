Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Köln: Sondereinsatzkräfte haben im Stadtteil Chorweiler einen 29-Jährigen Tunesier und dessen Ehefrau festgenommen. Das Paar steht in Verdacht hochgiftige Substanzen in ihrer Wohnung gelagert und mit ihnen hantiert zu haben. Laut Polizei entdeckten Spezialkräfte der Feuerwehr bei der Durchsuchung der Wohnung einzelne unbekannte Substanzen. Ob es sich um dabei um gesundheitsschädigendeToxine handelt, wird derzeit überprüft.