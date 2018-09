Regierungssprecher Steffen Seibert. Bildrechte: dpa

In Köthen war in der Nacht zum Sonntag ein 22-jähriger Deutscher in Verbindung mit einer Streitigkeit mit zwei Afghanen gestorben. Zwei tatverdächtige Afghanen im Alter von 18 und 20 Jahren wurden kurz darauf festgenommen, am Sonntagabend erging gegen sie Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.



Nach Angaben der Ermittler starb der junge Mann allerdings nicht durch Gewalteinwirkung, sondern an Herzversagen, offensichtlich aufgrund einer Vorerkrankung. Wie es zum Tod des Mannes kam und "ob die Verdächtigen daran Schuld tragen und wenn ja, welche Schuld, das ist jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft zu klären", sagte Seibert. Er dankte der Polizeiführung, die "schnell und besonnen" reagiert habe und auch den Bürgern von Köthen.