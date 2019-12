"Verwässerung" des Kohle-Kompromisses

Christine Herntier hält mit Ihrem Unmut nicht hinterm Berg. Die Bürgermeisterin im brandenburgischen Spremberg saß als Vertreterin der Lausitz mit in der sogenannten Kohle-Kommission (offiziell: Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung). Inzwischen ist Herntier ernüchtert.

Christine Herntier ist die Bürgermeisterin von Spremberg Bildrechte: dpa Der MDR-Wirtschaftsredaktion sagte sie: "Der Kompromiss wird derzeit auf Bundesebene zerredet. Der Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes folgt nicht der Empfehlung der Kommission, insofern kann ich, wie auch die anderen Mitglieder der Kommission, nicht zufrieden sein." Herntier kritisiert, dass der aus Ihrer Sicht gesamtgesellschaftlich gelungene Kompromiss schon kurz danach wieder in Zweifel gezogen wurde: "Es ist unverantwortlich, dieses wichtige Ergebnis im Nachhinein dann doch nicht mittragen zu wollen." Dieser Ansicht ist auch die Landesregierung Brandenburg: "Uns hat maßlos geärgert, dass einige Verbände diesen guten Kompromiss bereits kurz nach der Verkündung in Frage stellten", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke. Die lange Zeit die der Bund für die konkrete Umsetzung der Kommissionsempfehlungen brauche, schaffe Misstrauen in den Revieren: "Wir müssen daher auf allen Ebenen schneller werden: Beim Entscheiden, Planen, Genehmigen und Bauen", so Woidke. Aus der Staatskanzlei Sachsen-Anhalts heißt es: "Es ist wichtig, dass der Kohle-Kompromiss vollständig durch die Gesetze der Bundesregierung umgesetzt wird." Eine Forderung, die auch von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens unterstrichen wird: "Der Konsens der Kommission funktioniert nur als Gesamtpaket, das nicht im Nachhinein aufgeschnürt werden darf." Für NRW sind neben den Empfehlungen für die Braunkohle auch die Vorschläge zum Steinkohleausstieg relevant.

Lob aus dem Ausland

Torsten Pötzsch, der Bürgermeister von Weißwasser Bildrechte: Wolfgang Wittchen Eine der Kernstädte beim Kohleausstieg ist auch das sächsische Weißwasser in der Lausitz. Bürgermeister Torsten Pötzsch hebt bei aller Kritik am Umgang mit dem Kohle-Ausstieg aber auch hervor, dass er viele positive Rückmeldungen aus dem Ausland bekommt: "Ich bekomme von anderen Bürgermeistern aus anderen Nationen deutlich gespiegelt, dass Deutschland diesen Prozess in einzigartiger Weise, sehr strategisch, sozial gerecht und mit Blick auf Nachhaltigkeit angeht". Auch die erreichten Zwischenziele, etwa der Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes würden in diesen Reaktionen sehr gelobt und gewürdigt. Pötzsch verweist darauf, dass er sich durch die sächsische und die brandenburgische Landesregierung gut unterstützt fühlt: "Die Suche nach Lösungen ist hier mit viel Kraft vorangetrieben worden", so Pötzsch.

Mehr Tempo bei Gesetzen gefordert

Sachsen-Anhalt sieht Handlungsbedarf

Für Sachsen-Anhalt fordert nach Aussage von Regierungssprecher Matthias Schuppe in mindestens zwei Themen noch Nachbesserungen – und zwar bei der Verbindlichkeit der Finanzzusagen des Bundes und bei den Möglichkeiten der Innovationsförderung im Revier: "Bei den Finanzzusagen weicht der Bund massiv von den Empfehlungen der Kommission ab. Von den empfohlenen zwei Milliarden Euro pro Jahr garantiert der Bund im Jahr 2020 nur die Hälfte, in den Folgejahren sogar nur ein Viertel." Die Einrichtung eines Sondervermögens für die Reviere könne da eine Lösung sein. Schuppe mahnt auch einen stärkeren Innovationsfokus des Gesetzes an. Es reiche nicht, die "öffentlichen" Rahmenbedingungen aus Straßen, Schienen und Kinderbetreuungsangeboten zu stärken. "Wir müssen auch Unternehmen für ein Engagement im Revier gewinnen. Direkte Anreize für den Unternehmenssektor fehlen jedoch im Gesetzentwurf." Sachsen-Anhalt fordere daher die Möglichkeit von Sonderabschreibungen für Investitionen im Revier. Und auch bei der Förderung von Forschungseinrichtungen müsse sich der Bund stärker einbringen: "Hier wären Ergänzungen im Gesetz mehr als wünschenswert."

das Braunkohlekraftwerk Schkopau Bildrechte: imago images / photo2000 Zum Streitpunkt im mitteldeutschen Revier ist zum Jahresende hin das Kraftwerk in Schkopau geworden. Es geht um die Abschalt-Reihenfolge der Kraftwerke. Hier vertritt Sachsen-Anhalt die Ansicht, dass alte Kraftwerke zuerst vom Netz gehen sollten. Für Schkopau würde das eine Stilllegung erst in den 2030er-Jahren: "Ein deutlich früheres Abschalten, mit umfangreichen Arbeitsplatzverlusten in den Tagebauen, halten wir hier weder ökonomisch noch ökologisch für sinnvoll." Sachsens Regierungssprecher Schreiber unterstreicht: "Wir haben zur Abschalt-Reihenfolge von Anfang an klar gemacht, dass wir in der Lausitz und in Mitteldeutschland zum großen Teil über junge und effiziente Kraftwerke verfügen." Diese sollten und könnten demzufolge aus Sicht der Sachsen noch lange am Netz bleiben.

Braucht es einen Staatsvertrag?

Kritisch findet der Weißwasser Bürgermeister Torsten Pötzsch, dass das Gesetz nicht in einem Staatsvertrag mündet, "weil ich gerne unabhängig von der politischen Ausrichtung der Regierung für die Lausitz einen sicheren Weg verankert sehen will." Dem pflichtet Sachsens Regierungssprecher Schreiber bei: "Wir fordern neben der unverzüglichen Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz eine langfristig verbindliche Absicherung der insgesamt 40 Milliarden Euro durch einen Staatsvertrag." Aus Nordrhein-Westfalen heißt es dazu: "Die Kommissionsempfehlung und der Gesetzentwurf gehen übereinstimmend von Strukturhilfen in Höhe von zwei Milliarden Euro pro Jahr aus, wenn der Bundesfinanzminister dann im Haushalt 2020 nur eine Milliarde Euro bereit stellt, dann ist das nicht akzeptabel." Und auch die Bürgermeisterin im brandenburgischen Spremberg verweist darauf, dass die Forderung nach einem Staatsvertrag ein wesentlicher Punkt der Kohle-Kommission gewesen sei: "Neben dem Thema Staatsvertrag fehlen im Gesetzentwurf auch weitere, wie zum Beispiel die einzelunternehmerische Förderung, die Anpassung europäischen Beihilferechts, die aktive Beteiligung der direkt betroffenen Kommunen. Ohne diese Punkte werde ich jegliche Verantwortung für die dann unabsehbaren negativen Auswirkungen für die Lausitz und den Wirtschaftsstandort Deutschland ablehnen."

Gesetze für Planungssicherheit

Forderungen für 2020

Bei all diesen Einschätzungen wundert es daher nicht, dass es für das neue Jahr sehr viele Erwartungen gibt. Die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier wünscht sich zum Beispiel: Unbedingt mehr Sachlichkeit! Nicht jedem alles versprechen. Wir müssen Projekte unbedingt überprüfen und gewährleisten, dass sie dem Zweck, nämlich der Gestaltung des Strukturwandels und der Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Ihr und vielen anderen Bürgermeistern in der Lausitz ist zum Beispiel wichtig, dass die Kommunen direkt mitentscheiden können, wo welche Unternehmen und Projekte gefördert werden. Aus Sicht ihres Amtskollegen Torsten Pötzsch aus Weißwasser müsse dabei auch die gesetzliche Förderbestimmung angepasst werden, die bislang einen zehnprozentigen Eigenanteil der Kommunen vorsieht. "Dieser Eigenanteil ist für Kommunen wie Weißwasser nicht zu leisten. Diese zehn Prozent muss der Freistaat übernehmen und entsprechend haushälterisch einplanen - oder aber die Regelung wird aufgehoben, wonach Förderprogramme bei diesem Anteil nicht kombiniert werden können", so Pötzsch. Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Schuppe unterstreicht: "Wir sehen viele Chancen für die Region, aber eben auch einige Risiken. Den von der Bundesregierung beschlossenen Ausstieg aus der Kohlewirtschaft kann unser Revier nur verkraften, wenn zuvor neue Perspektiven für Wachstum und Wohlstand aufgezeigt wurden." Deshalb drängen alle betroffenen bisherigen Kohle-Bundesländer auf eine rasche Umsetzung der Kommissions-Empfehlungen von Anfang 2019, auch Brandenburg: "Wir erwarten, dass wir Möglichkeiten bekommen, durch besondere Anreize unternehmerische Investitionen in die Reviere zu holen. Und ich erwarte, dass die hart erkämpften Projekte für unsere Infrastruktur verbindlich und in nahen Zeiträumen angegangen werden", so Ministerpräsident Woidke.

"Arbeiten am offen Herzen"