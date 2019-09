Blahova erklärt: "In Tschechien hat eine Kohlekommission vor wenigen Wochen ihre Arbeit aufgenommen, die mit der in Deutschland vergleichbar ist. Und diese Kommission soll bis zum nächsten Jahr einen Vorschlag vorlegen, wie der Kohleausstieg erfolgen soll. Das Problem ist, und deshalb sind wir so aktiv, dass wir noch kein endgültiges Ausstiegsdatum wissen und nicht wissen, wie wir uns vorbereiten können."



Kamila Blahova hofft, von der Lausitz lernen zu können oder von anderen Regionen, die aus der Kohle aussteigen. Auf Einladung der Umweltschutzorganisation WWF treffen sich deshalb am Dienstag in Weißwasser rund 20 Bürgermeister aus Montenegro, Polen, Bulgarien, Rumänien und Griechenland mit Lausitzer Amtskollegen, aber auch mit Politikern und Wirtschaftsvertretern.