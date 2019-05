Hilfen soll es auch für das Helmstedter Revier in Niedersachsen geben sowie für strukturschwache Standorte mit Steinkohlekraftwerken, unter anderem auch in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere 26 Milliarden Euro plant der Bund für zusätzliche eigene Vorhaben in den betroffenen Regionen. Per Sofortprogramm hatte er schon 240 Millionen Euro freigegeben. Insgesamt werden es so rund 40 Milliarden.