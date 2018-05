Die neu Kohle-Kommission ist nicht wie geplant am Mittwoch eingesetzt worden. Wie eine Sprecherin der Bundesregierung in Berlin sagte, wurde das Thema kurzfristig von der Tagesordnung der Kabinettssitzung genommen. Gründe nannte sie nicht. Aus Regierungskreisen hieß es, man sei sich in der Sache einig. Es habe aber die Zeit gefehlt, um die Personal-Liste final abzustimmen. Die Verzögerung solle aber keinen Einfluss auf den Zeitplan der Kommission haben.

Ursprünglich wollte die Bundesregierung die Kommission für "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" in der Kohlebranche am Mittwoch auf den Weg bringen. Sie soll bis zum Jahresende einen Plan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung erstellen und ein Enddatum festlegen. Außerdem soll sie Perspektiven für die Beschäftigten der Branche in der Lausitz, im Rheinland und in Sachsen-Anhalt aufzeigen.

Besetzung der Kommission noch nicht abgestimmt

Der Kommission sollen Vertreter der betroffenen Länder, von Gewerkschaften sowie von Umwelt- und Wirtschaftsverbänden angehören. Es soll vier Vorsitzende geben. Bei zwei von ihnen handelt es sich um den früheren sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und Brandenburgs Ex-Regierungschef Matthias Platzeck. Zudem soll die Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin Barbara Praetorius die Kommission leiten. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass der Bahn-Vorstand und frühere CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla ebenfalls den Vorsitz übernehmen soll.

Auch Aufgaben umstritten

Um die Besetzung und die genauen Aufgaben des Gremiums gibt es seit Wochen Streit. So fordert der Wirtschaftsflügel der Union, dass wirtschaftliche Fragen wie die Versorgungssicherheit Vorrang haben müssen. Grüne und Umweltverbände wollen dagegen ehrgeizigere Klimaschutzvorgaben und fordern, dass schon in den kommenden Jahren klimaschädliche Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer moniert zudem das "Gezerre" der schwarz-roten Bundesregierung. Das zeige, dass Union und SPD kein Interesse am Kohleausstieg hätten. Wörtlich sprach Krischer von einem Trauerspiel.

Es geht um 21.000 Beschäftigte