Der Bundestag hat den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 beschlossen. Die Bundestagsabstimmung wurde per "Hammelsprung" entschieden. Das Bundestagspräsidium war sich zuvor nicht einig, ob es bei der vorherigen normalen Abstimmung eine Mehrheit für den Gesetzentwurf gegeben hatte. Am Ende gab es mit 314 Ja-Stimmen von 554 Stimmen eine breite Mehrheit für das Kohleaustiegsgesetz .

Mit der Entscheidung geht ein langjähriges Ringen um den Ausstieg zu Ende. Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt soll zudem mit insgesamt 40 Milliarden Euro geholfen werden, ihre Wirtschaft umzubauen.

Die milliardenschweren Strukturhilfen sollen im Osten vor allem in die Infrastruktur und die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und neue Behörden investiert werden. Dadurch sollen in den betroffenen Regionen 5.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

So wird derzeit in Halle die Bundesagentur für Innovation in der Cybersicherheit eingerichtet. Im sächsischen Weißwasser ist eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geplant. Im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier sollen zwei Helmholtz-Zentren eingerichtet werden.