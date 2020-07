"Ich war ein Bergmann, weiter hab‘ ich nichts gelernt. Ich habe dieses Land in jedem Winter treu gewärmt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol." (Brigitta, Gerhard Gundermann)

Die Braunkohle wurde besungen, begehrt und verflucht. Am Muskauer Faltenbogen hat im 19. Jahrhundert alles angefangen. Dort lagen die Flöze aufgrund einer geologischen Besonderheit so oberflächennah, dass man sie mit Hacke und Schaufel ausgraben konnte. Was folgte, ist Geschichte.

Deutschland beendet das Verbrennen von Kohle. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther über den Ausstieg in Sachsen: "Also, die ersten Blöcke werden 2029 vom Netz gehen. Und zwar in Boxberg. Und die letzten Blöcke werden spätestens 2038 vom Netz gehen. Auch in Boxberg. In den Jahren dazwischen wird Lippendorf vom Netz gehen."