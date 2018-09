Geplant ist dem Bericht zufolge, in einem Sofortprogramm Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von bis zu sieben Gigawatt bis zum Jahr 2020 vom Netz zu nehmen. Sie sollten aber für mögliche Notlagen erhalten werden. Spätestens 2027 solle geprüft werden, ob der Ausstiegspfad eingehalten werden könne. Das soll laut "Spiegel" in einem Gesetz verbindlich festgehalten werden.

Dem Bericht zufolge sollen auch die Fördermaßnahmen für die Braunkohleregionen in einem Gesetz festgeschrieben werden. Dazu zählen der Ausbau von Breitbahnnetzen und der Eisenbahnstrecke von Görlitz nach Berlin sowie die Ansiedlung von Bundesbehörden. In das Gesetz sollen demnach aber keine konkreten Ämter aufgenommen werden. Darin solle aber eine Zahl von Bundesbeamten genannt werden, die in der Lausitz arbeiten sollten. Das Gebiet in Ostsachsen und Brandenburg ist vom Strukturwandel am stärksten betroffen.