Kommunalpolitiker: "Müllgebühren werden deutlich steigen"

Knut Förster, Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Abfallzweckverband für Chemnitz und Umgebung sammelt derzeit 400 Tonnen Restmüll am Tag, 2.000 Tonnen in der Woche. Und das bedeutet Müllverwertung im Akkord. "Es gibt für uns keinen Ruhetag oder keine Ruhewoche. Sonst wäre der Bunker voll“, so Knut Förster, Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes. Ein Teil davon wird - als Ersatzbrennstoff aufbereitet - derzeit in Jänschwalde verbrannt.

Ab Mai wird auf eine Müllverbrennungsanlage in Sachsen-Anhalt ausgewichen. Derzeit der einzige Weg, den Müll nun loszuwerden. Laut Abfallzweckverband wird das Auswirkungen auf die Kosten der Müllentsorgung haben. Fielen für das Verbrennen im Kohlekraftwerk Jänschwalde bislang pro Tonne 35 Euro an, werden in Sachsen-Anhalt 65 Euro fällig. Und das ohne Transport. "Die Müllgebühren werden deutlich steigen", prophezeit Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister von Chemnitz. "Man muss sich nur bundesweit die Verbrennungslandschaft anschauen. Die Anlagen sind ausgelastet und die Verbrenner diktieren im Moment die Preise", schätzt der Kommunalpolitiker die Situation ein.

Zukunftsmusik: Unnützen Müll als Energie weiternutzen

Erstaunlich: Abfall in Müllverbrennungsanlagen zu verbrennen, erzeugt mehr CO2 als Müll im Kohlekraftwerk. Am Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen der TU Freiberg (IEC) forscht ein internationales Wissenschaftlerteam an grundsätzlichen Alternativen zur Müllverbrennung.