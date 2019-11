Der 167 Seiten lange Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums wurde am Dienstag bekannt. Derzeit wird dazu zwischen den Ministerien verhandelt. Aus dem Bundesumweltministerium hieß es am Dienstag, die aktuelle Fassung sei noch nicht abgestimmt. "Es gibt viele Punkte in dem Gesetzentwurf, über die noch intensiv gesprochen werden muss", sagte ein Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Umwelt- und Wirtschaftsministerium machten sich am Dienstag außerdem gegenseitig für Blockaden beim Ausbau der Windenergie verantwortlich – womit sich in dieser Frage Streit in der großen Koalition andeutet. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll der Gesetzentwurf am Montag im Kabinett behandelt werden.