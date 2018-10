Die Kohlekommission der Bundesregierung will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Ausstieg aus der Braunkohle mit einem Sofortprogramm über 1,5 Milliarden Euro absichern. Wie es in einem der Agentur vorliegenden Entwurf der Kommission heißt, solle das Geld noch in dieser Wahlperiode den betroffenen Kohlerevieren zur Verfügung gestellt werden. Betriebsbedingte Kündigungen sollten dort vermieden werden.

Zusätzliche Mittel geplant

Laut dem zitierten Entwurf will sich die Kommission auch darüber verständigen, welche zusätzlichen Mittel erforderlich sind, "um den Prozess des Strukturwandels auch über diese Wahlperiode hinaus zu begleiten". So soll etwa in den betroffenen Regionen der Bau von Schienen und Straßen sowie der Ausbau der Datennetze "höher priorisiert" werden. Durch den Ausbau der Nahverkehrsverbindungen und bessere Taktzeiten sollen die Reviere besser regional und überregional angebunden werden.

Außerdem will der Bund dem Kommissionsentwurf zufolge verstärkt Bundesbehörden in den vom Strukturwandel betroffenen Regionen ansiedeln. Für die Förderung der Kohleregionen soll zudem eng mit der EU zusammengearbeitet werden.

Entscheidung noch im Oktober

Noch im Laufe des Oktobers will die Kohlekommission sich in einem Zwischenbericht auf Hilfen für die betroffenen Regionen festlegen. Als Grundlage dafür diene dieser erste Entwurf, über den die Kommission an diesem Freitag beraten will, so der Reuters-Bericht.