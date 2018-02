Eigentlich ist das Saarland auch ein neues Bundesland. Erst 1957 wurde es Teil der Bundesrepublik durch die "kleine Wiedervereinigung". Das ist immerhin schon 61 Jahre her. Aber erst jetzt besetzt das Saarland gleich drei wichtige Posten in der Bundespolitik:



Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wird CDU-Generalsekretärin.

Peter Altmaier, ebenfalls CDU, zieht noch die Strippen im Kanzleramt, wird wohl aber bald Wirtschaftsminister.

Heiko Maas von der SPD könnte weiter Justizminister sein.

Das sollte Ostdeutschland Mut machen für die Zukunft. Immerhin ist die "große Wiedervereinigung" der ehemaligen DDR mit der alten Bundesrepublik im Jahr 1990 erst 28 Jahre her.

Trotzdem wird überall im Osten der Ruf laut, mehr Politiker aus Ostdeutschland ins Bundeskabinett zu berufen. Vergessen wird dabei, dass die Kanzlerin aus dem Osten kommt und damit "das große Plus" ist, wie Reiner Haseloff sagt.

Überhaupt sollten wir Ostdeutsche weniger über mangelnde Präsenz auf bundespolitischer Bühne klagen. Vielmehr müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Man muss auch liefern können. Doch die Personaldecke der Parteien ist im Osten ziemlich dünn.



Wir Ostdeutschen fremdeln immer noch mit Parteimitgliedschaften. Aus der Geschichte heraus kann man das durchaus verstehen. Aber in einer Parteiendemokratie geht nun mal der Weg zu politischer Verantwortung nicht ohne Parteibuch und die harte Tour vom Ortsverband zum Bundesvorstand, vom Kommunalparlament in den Bundestag.

Annegret Kramp-Karrenbauer Bildrechte: dpa Auch da täte es uns Ostdeutschen gut, sich an der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer ein Beispiel zu nehmen. "Dass es gerade in solchen Zeiten eben nicht nur genügt zu sagen, man sollte, man müsste oder andere müssen, sondern dass man auch bereit sein muss, selbst in das Engagement zu gehen", erklärte sie bei ihrer Vorstellung als CDU-Generalsekretärin. Natürlich ist das Erscheinungsbild von Parteien und Politik zurzeit nicht gerade einladend für politische Neueinsteiger.

Mehr Zuwanderung in die Parteien, aus der Mitte der Gesellschaft - von Menschen mit Erfahrungen im alltäglichen Leben - würde dem vielleicht abhelfen. Denn momentan nimmt der Anteil von Politikern zu, deren Lebensweg vom Schulsaal über den Hörsaal in den Parlamentssaal führte oder die oft ihre berufliche Erfahrung nur in Parteiapparaten und Funktionen sammelten.

Simone Lange (SPD) Bildrechte: dpa Bei der Forderung nach mehr Posten für den Osten fällt allerdings oft unter den Tisch, dass Tausende junge Ostdeutsche in den letzten Jahrzehnten "rüber gemacht" sind, in Westdeutschland studierten und dort ihre private, berufliche und vielleicht auch politische Heimat fanden.



Bestes Beispiel ist die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, die sich jetzt um den SPD-Vorsitz bewirbt. Aufgewachsen in Thüringen, studierte sie in Schleswig-Holstein, wurde dort SPD-Mitglied und regiert nun die drittgrößte Stadt des Bundeslandes. Sie ist längst kein Einzelfall.



Auch der einzige Abgeordnete der Linken aus dem Saarland, Thomas Lutze, stammte aus Elsterwerda in Brandenburg. Und so weit auseinander liegen die Probleme in beiden Ländern nicht.