Rechtsradikalismus ist ein gesamtdeutsches Problem

Und bitte jetzt nicht wieder mit dem Finger auf Ostdeutschland zeigen, weil der Täter aus Sachsen-Anhalt kam. Der 27-Jährige hat das gesamtdeutsche Schulsystem durchlaufen, denn er wurde nach 1990 geboren. Seit zwei Jahren nehme ich am Theodor-Litt-Symposium für politische Bildung der Universität Leipzig teil. Im Publikum klagen oft frustrierte Lehrer für Geschichte oder Sachkunde, wenn es sie überhaupt noch gibt, dass ihre Fächer nur als zweitrangig betrachtet werden. Oft werden beide Fächer fachfremd unterrichtet. Gern schlugen sich Kultusminister in Ost und West an die Brust, wenn die Schüler gute Leistungen in Mathematik, Chemie oder Physik zeigten. Aber Schulbildung ist mehr als später einen Computer bedienen oder sogar programmieren zu können.

Soziale Netzwerke gefährden politische Bildung

Es ist auch die Vermittlung von Werten, die unsere Gesellschaft und Demokratie bestimmen. Erst seit zwei Jahren beginnt man in Sachsen wieder in der Lehrerausbildung mehr Wert auf die politische und Demokratiebildung im Unterricht Wert zu legen. Dafür haben längst soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook oder Youtube die politische Bildung oder Verführung von Jugendlichen übernommen. Allerdings gibt es ja auch einen prominenten hessischen Geschichtslehrer, jetzt als Politiker in Thüringen tätig, der erklärte: "Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß' Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad."

Politische Bildung in der Schule muss zeitgemäßer werden

Wir müssen uns auch darüber im klaren sein, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Nationalsozialismus und Holocaust in Schulen nicht mehr so gelehrt werden kann, wie noch von 10 oder 20 Jahren. Nicht nur, weil es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird. Durch die tagtäglich erlebbare Gewalt in der Welt, die über Fernsehen, Internet und auch Computerspiele nicht nur in die Wohnzimmer, sondern auch in die Kinderzimmer getragen wird, verblast die Einzigartigkeit des Holocaust und der Verbrechen des Nationalsozialismus und sinkt auch die Hemmschwelle für Gewalt. So hat auch der Attentäter von Halle sich und seine Tat parallel im Netz wie ein Computerspiel inszeniert. Deshalb muss man die Jugendlichen mehr in ihrer Lebenswelt abholen, um ihnen diese Themen im Unterricht zu vermitteln.

Schockierende Reaktionen im Netz