Kommentar Merkel und Seehofer haben beide verloren

Es ist schon atemberaubend. Nachdem CDU und CSU nun seit Wochen das Land mit ihrem parteiinternen Streit in Schockstrarre versetzt haben, verkünden Angela Merkel und Horst Seehofer: Alles wieder gut! Super Kompromiss! Eine sehr, sehr haltbare Vereinbarung, jubiliert der Innenminister.

Österreich will keine Flüchtlinge zurücknehmen

Ganz ehrlich: Dieser Satz macht mich fassungslos. Horst Seehofer hat schließlich die Regierung an den Rand des Abgrunds gebracht mit seiner Forderung, Deutschland müsse im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zu Österreich zurückweisen. Etwas, das der selbe Horst Seehofer noch vor wenigen Monaten ausgeschlossen hat. Und zwar mit der Begründung, das sei rechtlich nicht möglich. Was sich an der Rechtslage geändert hat, bleibt sein Geheiminis. Ebenso wie die Antwort auf die Frage, warum dieser Punkt in seinem Plan für Migration so wichtig ist, um eine Regierung aufs Spiel zu setzen.

Nun will er in Bayern an der Grenze Abschiebezentren bauen und Flüchtlinge direkt nach Österreich zurückschicken. Auf Grundlage einer Vereinbarung mit der Alpenrepublik, die er persönlich aushandeln will. Viel Glück dabei. Denn sein Innenminister-Kollege von der rechtspopulistischen FPÖ hat schon vor Tagen erklärt: Wir nehmen keine Flüchtlinge aus Deutschland zurück. Aber Seehofer reicht das ganze offenbar aus, um zufrieden zu sein und behaupten zu können: Er habe sich mit seiner nationalen Alleingangs-Phantasie durchgesetzt.

Keine einfachen Antworten in der Flüchtlingspolitik

Die Kanzlerin derweil frohlockt: Das alles sei in ihrem Geiste. Ach ja? DAS ist also die europäische Lösung, die Angela Merkel anstrebt? Na dann, gute Reise, Frau Bundeskanzlerin.



Was wir da in der Nacht zum Dienstag erlebt haben, war ein unwürdiges Schausspiel getrieben von Angst. Die CSU fürchtet um ihre absolute Mehrheit in Bayern und will einfache Lösungen verkaufen. Flüchtlinge nicht ins Land lassen, zurückweisen an der Grenze. Klar, konsequent, einfach. Garniert mit einer Sprache, die der AfD verdächtig nahe kommt.

Das kann man natürlich tun, bloß ist man dann eben keine Volkspartei, sondern eine populistische Partei. Deren Wesenszug ist es ja gerade, scheinbar einfache Lösungen auf komplizierte Fragen zu geben, die in Wahrheit keine sind. Klar, wir sehen uns alle nach einfachen, schnellen Lösungen. Doch die Flüchtlingspolitik ist alles andere als das. Die Welt wird immer komplizierter, sagt man gerne und das stimmt. Nur: Dann werden die Antworten gleichzeitig immer einfacher? Das kann doch nicht stimmen.

Merkel und Seehofer haben beide verloren