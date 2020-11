Bilder, die die Fernseh-Kameras nur selten einfangen: Man sieht die Bundeskanzlerin vor der Videokonferenz mit den Länderchefs im Kanzleramt auf und ab gehen. Und ich frage mich sofort, was ihr wohl dabei durch den Kopf geht. Vielleicht sogar das Gleiche wie mir, als ich an diese Schaltkonferenz dachte? Nämlich, dass das doch ziemliche Zeitverschwendung ist.

Vorsichtige Länderchefs

Fangen wir doch mal damit an, was bei den stundenlangen Gesprächen herausgekommen ist: Appelle und Mahnungen an die Vernunft der Bürger. Denn mehr trauen sich die Länderchefs gerade nicht. Und auch zu Recht, denn noch lässt sich an den Infektionszahlen nicht ablesen, was die Anti-Corona-Maßnahmen der letzten Wochen gebracht haben. Die Zahlen nehmen weder massiv ab, noch zu. Also kein Anlass für einen kompletten Lockdown wie in Österreich oder Frankreich, der Bürger wie Wirtschaft hart treffen würde.

Mahnende Kanzlerin behält Recht

Und dass heute am Ende dieses Ergebnis steht, war doch irgendwie vorhersehbar. Die Länderchefs haben sich in den letzten Monaten mit strengeren Maßnahmen schwer getan. Erst als die Neuinfektionen pro Tag die 20 000-Marke zu knacken drohten, haben sie sich zum Lockdown-Light durchgerungen. Ein kleiner Erfolg für die Kanzlerin, die schon früher strengere Maßnahmen gefordert hat. Jetzt, bei stagnierenden Infektionszahlen, haben die Ministerpräsidenten diesen Handlungsdruck nicht mehr. Ändern wird sich diese Rollenverteilung kaum.

Keiner mag den Kompromiss

Und das ist ein Problem. Denn das Instrument Bund-Länder-Schalte hat sich abgenutzt. Die verzweifelten Mahnungen der Kanzlerin in den Pressekonferenzen nach der Konferenz verfangen nicht mehr. In den vergangenen Monaten wirkten die bei der Schalte gefassten Beschlüsse wie ein Kompromiss, den im Grunde niemand so recht wollte. Wenn schon diejenigen, die die Maßnahmen beschließen, mit ihnen hadern, warum sollten die Bürger sie dann mittragen. Und die Mobilitätsdaten der Bürger zeigen: Im Frühjahr blieb man noch häufiger zuhause. Gemeinsam war man da noch stark. Jetzt hat man gemeinsam keine Lust mehr auf die Corona-Maßnahmen.

Öffentliche Debatte ist notwendig

Und was kann man da machen? Wie in einer guten Beziehung: Routinen durchbrechen und mal die Perspektive wechseln. Im Grunde ist es ja richtig, dass die Länderchefs in Absprache mit der Bundesregierung über die Maßnahmen entscheiden. Sie können schnell handeln. Und im Sommer war das Konzept, regional unterschiedlich gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen auch recht erfolgreich. Nun fordern die Länderparlamente mehr Mitsprache und die Opposition ist kritischer. Die Länderchefs und die Bundesregierung sollten sich auf diese Debatten einlassen und sie vor allem öffentlich austragen.

Vorschläge möglichst aus den Ländern