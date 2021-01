Doch aus der Situation lassen sich weit mehr Lehren ziehen, als nicht mehr online vor Hauptstadtjournalisten seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Denn dass ein Politiker über das Vorgehen der Bund-Länder-Schalte offen spricht, ist eine Wohltat. Denn wer fragt sich nicht, was eigentlich in den stundenlangen Konferenzen besprochen wird. An dessen Ende die Kanzlerin der Öffentlichkeit verkündet, dass man sich weitestgehend einig sei. Und am nächsten Tag machen die Länderchefs eh was sie wollen. Das Spiel kennen wir.



Und viele wollen es mittlerweile nicht mehr mitspielen. Der Begriff "Corona-Müdigkeit" macht die Runde. Die Bürger brauchen eine Art Weckruf, damit sie sich auch künftig weiter an die Corona-Maßnahmen halten. Die Kanzlerin und die Länderchefs sollten versuchen, die Menschen mitzunehmen. Sie müssen der Bevölkerung mehr erklären, wie welche Entscheidung zustande gekommen ist. Welche Argumente wurden in den Beratungen ausgetauscht? Worüber wurde am meisten gestritten und warum? Klar kommen die Antworten auf diese Fragen immer an die Öffentlichkeit. Irgendwer steckt sie an die Medien durch. Als Quelle heißt es dann immer "aus Teilnehmerkreisen".