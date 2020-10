Kommentar Augen zu und durch

Denn ich frage mich: Hatte die Bundesregierung, hatten die Länderchefs denn nicht über den Sommer genug Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie man der zweiten Welle begegnen kann. Denn dass sie kommt, war absehbar. Die Vorschläge der Opposition hören sich, wie ich finde, doch ganz gut an: Mehr Luftfilter in Räumen, mehr Busse und Bahnen und mehr Schnelltests in Pflegeheimen .

Und da steht ja auch noch die Frage im Raum: Ist das Ganze überhaupt sinnvoll, also vor allem Restaurants und Kneipen zu schließen und damit erneut zahlreiche Gastwirte an den Rand ihrer Existenz zu bringen? Wo doch, so sagt es zumindest das Robert Koch-Institut, zahlreiche Infektionen im Privaten stattfinden. Die Bundesregierung will die betroffenen Betriebe entschädigen, also noch mehr Schulden machen. Wie sollen die mal getilgt werden? Noch so etwas, worauf es keine klare Antwort gibt.