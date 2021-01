Kommentar Wir brauchen unseren eigenen Lockdown

Fast acht Wochen ist das öffentliche Leben in Deutschland jetzt schon weitgehend eingefroren. Nachdem der "Lockdown light" vom November das Wachstum der Infektionszahlen nicht stoppen konnte, brachte auch der verschärfte Lockdown seit dem vierten Advent keine Entspannung. Nun wird also noch einmal das Land vier Wochen mehr oder weniger eingefroren. Wer ehrlich ist, weiß schon jetzt, dass es wahrscheinlich dann noch einmal eine Verlängerung bis Ende Februar geben wird. Sinnvollerweise. Denn ansonsten tanzen am Rosenmontag die Tanzmariechen auf den Tischen der Karnevals- und Faschingshochburgen und mit dem Schunkeln schaukeln sich die Infektionszahlen wieder nach oben.

Der Erfolg von mehr Verboten ist fraglich

Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Es wäre falsch, jetzt mit dem Finger auf die Regierenden in Bund und Ländern zu zeigen, weil es bisher keine deutliche Entspannung bei den Infektions- und Todeszahlen gegeben hat. Trotz aller Maßnahmen. Im Gegenteil, sie bleiben auf hohem Niveau. Gescheitert ist die Strategie des gutmütigen Zuredens, sich doch bitte an Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten. Ob da jetzt weitere Beschränkungen der Kontakte und des Bewegungsspielraums für die Bürger einen wirklichen Effekt bringen, ist fraglich. Es liegt vor allem an uns selbst, wie lange der Lockdown noch anhält. Denn das Virus wird nicht von Kanzleramt und Staatskanzleien verbreitet, sondern durch uns Menschen. Jetzt durch das mutierte Virus möglicherweise noch schneller.

Verständliche Wünsche contra geduldiges Ausharren

Ich kann verstehen, dass der verordnete Stubenarrest besonders für Familien mit Kindern zur Qual werden kann. Wen lockt es nicht nach draußen, wenn selbst im Flachland Schnee fällt und liegen bleibt? Welcher Alleinstehende will gerade Silvester wirklich allein in den eigenen vier Wänden verbringen statt eine Party zu feiern? Andererseits gab es viele, die ihre traditionellen Verwandtenbesuche bei den Eltern Weihnachten abgesagt haben und auch in aller Stille den Jahreswechsel begingen in der Hoffnung, durch die eigene Beschränkung bald wieder ein unbeschwerteres Alltagsleben zu führen. Da treffen verständliche Wünsche auf ertragene Geduldsprobe. So bitter die Erkenntnis ist: Einen Interessenausgleich zwischen beiden wird und kann es während einer Pandemie nicht geben. Vielmehr droht der Konflikt zwischen bei Polen unsere Gesellschaft auseinander zu treiben.

Eigene Verantwortung wichtigste Anti-Corona-Maßnahme