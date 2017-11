Michael Naumann, MDR AKTUELL Bildrechte: MDR/Michael Naumann

Nur wer sich die Mühe macht, diese Schicksale kennenzulernen und zu verstehen, wird begreifen, dass die Entscheidung längst überfällig war. Denn der bisherige Umgang mit intersexuellen Menschen in Deutschland war zutiefst unwürdig. Sie bekamen in der Regel ohne Mitsprache von Geburt an ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit abgesprochen und wurden meist dem männlichen oder weiblichen Geschlecht mit sich jahrelang wiederholenden medizinischen Eingriffen "angeglichen" – eine Kindheit und Jugend zwischen Krankenhaus und dauerhafter Hormontherapie.



Die Eltern, oft mit der schwierigen Gesamtsituation und dem gesellschaftlichen Druck überfordert, folgten dem Rat der Ärzte und Psychologen, dass sich ein Kind, ein Mensch jenseits der eindeutigen Kategorien "Mann" oder "Frau" in unserer Gesellschaft zwangsläufig verloren fühlen müsse und ausgegrenzt würde. Und wer wünscht sich für den eigenen Nachwuchs schon eine solche Zukunft?