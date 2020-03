Bildrechte: dpa

Zum Vergleich dazu: Die Durchschnittsrente eines Mannes in Österreich beträgt 1.678 Euro. Auch die Renten der Frauen sind im Durchschnitt höher als die der deutschen Frauen, sogar im Osten. Und Renten in Österreich werden nicht zwölf Mal im Jahr sondern 14 Mal gezahlt!



Nach dem Willen der Rentenkommission soll sich Deutschland aber nicht an solchen Vorbildern orientieren. Welch ein Hohn für all die Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Supermärkten, die gerade jetzt in der Corona-Krise den Laden am Laufen halten: die Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Kassiererinnen oder jene, die täglich die Regale befüllen. Bei ihnen bliebe es perspektivisch bei Renten um die 1.000 Euro und weniger. Man stelle sich das einmal vor: Ein Arbeitnehmer muss beim heutigen Rentenniveau 45 Jahre lang in Vollzeit 12,65 Euro pro Stunde verdienen, also gut drei Euro über den gesetzlichen Mindestlohn, um überhaupt eine Rente auf Grundsicherungsniveau zu erzielen. Das liegt in Deutschland im Durchschnitt bei knapp über 800 Euro im Monat.