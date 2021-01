Kommentar Für ein Recht auf Homeoffice

Jeden Morgen das Gleiche: Ich steige in Berlin in die Ringbahn und hoffe, irgendwo ein Plätzchen zu finden, an dem die Abstandregeln irgendwie einzuhalten sind. Von außen betrachtet, sieht das sicherlich ganz lustig aus. Es ist wie ein Bäumchen-Wechsel-dich- Spiel. Immer wenn wieder jemand einsteigt, geht die Platzsuche von vorn los. Ich frage mich dann immer: Müssen all diese Menschen tatsächlich unterwegs sein? Müssen sie unbedingt in ihre Büros? Diejenigen, die von zuhause arbeiten können, sollten das jetzt auch tun, um die vor einer Corona-Ansteckung zu schützen, die es nicht können.

Mehr Verantwortung für Arbeitnehmer

Einig sind sich wohl alle, dass Homeoffice in der Pandemie unerlässlich ist. Wie häufig wird zurzeit darüber philosophiert, was wohl nach der Krise bleiben wird. Ich hoffe, dass es das Recht für Arbeitnehmer sein wird, ihren Job auch von zuhause erledigen zu können. Denn ich glaube, die Zukunft der Arbeit sollte so aussehen, dass Arbeitnehmer mehr Eigenverantwortung übernehmen und selbst entscheiden, welche Form des Arbeitens ihren Bedürfnissen entspricht. Hauptstadt-Korrespondentin Sarah Frühauf ist für ein Recht auf Homeoffice. Bildrechte: MDR/Lars Jeschke

Arbeitsweg kostet wertvolle Zeit

Studien zeigen, dass der Arbeitsweg der Deutschen in den vergangenen Jahren immer länger und immer weiter geworden ist. Im Schnitt gehen einem Arbeitnehmer pro Tag insgesamt eine Stunde Lebenszeit verloren. Was man damit alles anstellen könnte: Arzttermine wahrnehmen, seinem Hobby nachgehen oder vielleicht sogar mehr Zeit in das Projekt investieren, was gerade im Job ansteht. Das Homeoffice erlaubt mehr Flexibilität, auch zeitliche. Im Homeoffice könnte eine junge Mutter zum Beispiel ihr Kind am Nachmittag aus der Kita abholen und sich später noch einmal im eigenen Büro an die Arbeit setzen. Das wäre doch mal ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Schnitt benötigen Arbeitnehmer pro Tag eine Stunde für den Arbeitsweg. Bildrechte: dpa

Chefs sollten Angestellten mehr vertrauen

Hört sich zu gut an, um wahr zu sein. Das zumindest denken immer noch einige Chefs. Ihnen fallen zahlreiche Argumente ein, warum es doch besser wäre, dass ihre Mitarbeiter ins Büro kommen. So sollen sie zum Beispiel den Kontakt zur Firma nicht verlieren. Dafür, das hat die Corona-Krise gezeigt, gib es allerdings mittlerweile ziemlich gut funktionierende Video-Konferenz-Tools.



Wahrscheinlich steckt dahinter eher die Angst vor Kontrollverlust. Vorgesetzte sollten lernen zu vertrauen. In der heutigen Zeit arbeitet kaum noch jemand in einem Beruf, der ihm aufgezwungen wurde. Wem sein Job nicht gefällt, der wechselt ihn. Alle anderen versuchen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen. Auch im Homeoffice.

Ohne Gesetz keine Homeoffice-Realität