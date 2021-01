Kommentar Gegen ein Recht auf Homeoffice

Keine Frage. In der Pandemie ist Abstand halten und Beschränkung der Kontakte oberstes Gebot. Auch im Arbeitsalltag. Deshalb ist Homeoffice auch durchaus gerechtfertigt. Aber muss deshalb gleich ein Rechtsanspruch von 24 Tagen pro Jahr entstehen? Damit schießt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil weit übers Ziel hinaus. Wo bleibt da die Tarifautonomie! Wie in der Vergangenheit sollten auch weiter über Arbeitszeitfragen die Tarifparteien entscheiden und nicht der Gesetzgeber.



Da ist ein Eingreifen des Staates erst notwendig, wenn Zustände, wie zuletzt in der Fleischindustrie oder lange Zeit auch im Niedriglohnsektor "sittenwidrig" sind.

Privileg für die einen, Nachteil für die anderen

Bei einem Rechtsanspruch auf Homeoffice sehe ich vielmehr eine Gefahr für den sozialen Frieden. Es gibt viele Bereiche in denen Homeoffice gar nicht möglich ist: Für die Menschen am Fließband, die Reinigungskräfte, die Verkäufer*innen im Supermarkt, für Rettungsdienst und Feuerwehr, die Pflegenden im Heim, die Polizei.



Anders sieht es sicher in akademischen Berufen und vor allem in der Verwaltung von Unternehmen und im Öffentlichen Dienst aus. Hat das dann aber noch was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun?



Es fällt auf, dass besonders Menschen mit geringerem Einkommen nichts vom Rechtsanspruch auf Homeoffice haben. Sie werden sogar doppelt bestraft, denn sie müssen auch hin und zurück zur Arbeit, während der Heimarbeiter die Zeit des Arbeitsweges spart und zusätzlich Freizeit erhält. Deshalb frage ich mich auch, warum gerade die SPD auf diesen Gedanken kommt. Oder zeigt das nur, wie weit sich die einstige Partei der sozialen Gerechtigkeit von der Arbeitswelt vieler Arbeitnehmer in diesem Land entfernt hat?

Homeoffice kann schnell zum Fluch werden

Und ist Homeoffice auch für den Heimarbeiter wirklich von Vorteil? Bisher kritisierten die Gewerkschaften, dass es durch die Digitalisierung kaum noch eine Grenze zwischen dem Beruf und Privatleben gäbe. Besonders sei dafür die permanente Erreichbarkeit durch Telefon und E-Mail ein Grund.



Aber beim Homeoffice verschmelzen Arbeitswelt und privater Raum endgültig miteinander. Denn die Arbeit muss geschafft werden. Auch zuhause. Was zunächst als Freiheit erscheint, mal nebenbei die Waschmaschine oder den Geschirrspüler auszuräumen und mit den Kindern am Nachmittag die Hausaufgaben machen, kann schnell zum Fluch werden. Was nicht erledigt wurde, wird dann in den Abend rücken. Es gibt praktisch keinen geregelten Feierabend mehr. Überstunden ohne Freizeitausgleich könnten zur Selbstverständlichkeit werden.

Auf Arbeit gehen ist sehr sozial

Zudem sind Unternehmen auch soziale Räume und Gemeinschaften. Der Zusammenhalt von Belegschaften ist in vielen Fällen auch Grundlage ihres Erfolges. Aber wer durch Urlaub und Homeoffice bis zu einem Vierteljahr nicht mehr im Unternehmen präsent ist, kann dieses Gefühl leicht verlieren. Das ist gefährlich, wenn gerade den Führungskräften im Homeoffice durch das Fehlen vom persönlichen Kontakten und Gesprächen mit den Leuten an der Basis ein wichtiges Stimmungsbarometer verloren geht. Videokonferenzen können das nicht ersetzen.

Kosten auf Arbeitnehmer abwälzen