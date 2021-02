Auch die Impfstoffhersteller müssen ein paar Blessuren am Image der Heilsbringer nach dem Impfgipfel hinnehmen. Auch sie haben zu viel versprochen bei Liefermengen und Lieferterminen. Die neuen Impfstoffe verlangen in der Produktion bisher unbekannte technologische Herausforderungen, die sie bis in die letzte Konsequenz nicht überblickt haben. Da fehlt es zum Beispiel an Zwischenprodukten. Da fehlt es an Produktionsstandorten. Da fehlt es aber auch an Ampullen, Verschlussstopfen und möglicherweise bald auch an Spritzen und Kanülen.