Kommentar Meinungsfreiheit gilt auch und besonders in der Coronakrise

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Bildrechte: dpa

Sonntagabend bei "Anne Will": Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident beklagt wortreich, dass die beschlossenen Coronamaßnahmen ständig kritisiert würden. Laufend müssten sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten rechtfertigen. Der Eindruck, den Söder erwecken wollte, war eindeutig: Der Corona-Politik der Regierenden ist im Grunde alternativlos.



Es war der gleiche Söder, der die FDP vor Kurzem in einen Topf mit der AfD geworfen hatte, wegen kritischer Bemerkungen von Christian Lindner. Merke: Wer die Regierenden in der Corona-Krise kritisiert, ist ein Fall für die politische Leprastation.