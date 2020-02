Kommentar Ramelow und Merkel – Die Gewinner der Erfurter Chaostage

Am Mittwochmittag um halb zwei war in Erfurt eine politische Supernova zu erleben. Innerhalb weniger Sekunden hat FDP-Chef Thomas Kemmerich den höchsten und den tiefsten Punkt seiner politischen Karriere durchlebt. Kemmerich hatte gerade mit den Stimmen der AfD die Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten gewonnen.

Michael Kaste, Redaktionsleiter Politik und Zeitgeschehen Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Es scheint, als sei Kemmerich damit der größte Verlierer des Thüringer Politspektakels. Aber sein Scheitern wird noch übertroffen von der dramatischen Selbstdemontage des Mike Mohring. Mohring hatte in den vergangenen Wochen viel von staatspolitischer Verantwortung und bürgerlicher Politik gesprochen. Sein Flirt mit Bodo Ramelows Linken wurde von der Parteispitze in Berlin noch gnadenlos kassiert.



Doch dem Blinken nach links folgte nun das Abbiegen nach rechts. Im entscheidenden Moment versagte Mohrings Gefühl dafür, was bürgerlich angemessen und staatspolitisch geboten ist. Unklar ist, welche Rolle Mohring bei der Anbahnung des unsittlichen Deals gespielt hat; seine Ambitionen in der CDU und in Thüringen sind schwerst beschädigt.