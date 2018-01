Kommentar Geht es auch ohne Regierung?

Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR Aktuell Bildrechte: Steffen Jaenicke

Fast könnte man annehmen, Deutschland funktioniert auch so. Ohne Regierung. Ohne neue Gesetze. Ohne neue Verordnungen. Es könnte beim Bürger der Eindruck entstehen, es geht auch ohne Politik und ohne Parteien. Es verstärkt möglicherweise bei vielen die gewachsene Skepsis gegenüber der existierenden parlamentarischen Demokratie. Was Politiker gern einfordern vom Bürger, mehr Eigenverantwortung zu zeigen, leben sie selbst nicht vor. Besonders das Verhalten der Führungsspitzen von SPD und FDP sind dafür ein beredtes Beispiel. Offenbar ist Sozialdemokraten und Liberalen der politische Gestaltungswille verloren gegangen, den man als Regierungspartei umsetzen kann. Selbst als kleiner Koalitionspartner. Aber auch die Parteivorsitzenden der Unionsparteien, Merkel und Seehofer, versprühen nicht gerade Fortune. Erst brauchten CDU und CSU zusammen drei Wochen, um sich in der Flüchtlingspolitik zu einigen. Was unter ihrer Führung in den beiden Sondierungen herausgearbeitet wurde, ist auch oft nicht mehr als ein "Weiter so". Merkel war allerdings noch nie die große Reformerin. Sie drehte immer nur ganz sanft an den Stellschrauben. Doch dieser Stillstand scheint den Bürger nicht mehr zufrieden zu stellen. Auch wenn er das nicht auf die Straße trägt. Es verstärkt seinen Eindruck, dass die Parteien unfähig sind, die Probleme in diesem Land zu lösen.