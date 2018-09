Kommentar Hausaufgaben nach Chemnitz und Köthen

Natürlich begehen auch Deutsche Gewalttaten, akzeptieren nicht das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Aber wir können nicht einfach wegschauen, wenn es um die Gewaltausbrüche von Zuwanderern geht. Denn in der Bevölkerung breitet sich mehr und mehr, sicher auch durch die mediale Begleitung der Verbrechen, eine Verunsicherung aus. Da helfen auch keine Statistiken. Gegen diese Stimmung kommt man nur schwer an. Aber man muss die Stimmung drehen, sonst ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesem Land gefährdet.

Ursachen für Gewalt von Flüchtlingen erkennen

Wir müssen fragen, warum besonders jugendliche Flüchtlinge versuchen, Konflikte nur mit körperlicher oder Waffengewalt zu lösen und was man dagegen tun kann. Viele Zuwanderer kommen aus Gesellschaften, in denen sie tagtäglich Gewalt in Alltag und Familie erleben. Hinzu kommen patriarchalische Strukturen, die im krassen Gegensatz zu unserem Bild der Gleichberechtigung der Geschlechter steht. Aus Syrien, Afghanistan oder Irak.



Nicht zu vergessen sind die Gewalterfahrungen auf den Fluchtrouten. Am Ende steht dann noch die Enttäuschung, dass sich ihre Hoffnungen und Wünsche in Deutschland nicht erfüllen. Das prägt ihre Verhaltensweisen und lässt offenbar einige Flüchtlinge glauben, mit Gewalt ihre Interessen gegenüber anderen, egal ob Männern oder Frauen durchsetzen zu müssen, egal ob Flüchtling oder Deutscher.



Das ist nicht zu entschuldigen, aber die deutsche Gesellschaft und besonders die Politik müssen damit umgehen. Da reichen nicht nur Appelle. Da reicht auch nicht die Verklärung der Angekommenen. Es ist naiv, zu glauben, mit dem Grenzübertritt würden die Gewalterfahrungen von diesen Menschen abfallen. Vielmehr muss man versuchen, sich diesen traumatischen Erfahrungen und traditionellen Prägungen, besonders der männlichen Flüchtlinge zu stellen und sie zu verändern. So schwer es auch sein mag.

Deutsche haben Erfahrungen mit traumatisierten Menschen

Die Deutschen befanden sich schon öfter in einer ähnlichen Situation. Sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Gesellschaft versuchen, die Traumata deutscher Soldaten durch die Kriegserfahrung ernst zu nehmen und ihnen die Rückkehr in die Gesellschaft zu erleichtern. Sie wieder zu integrieren. Nach 1918 ist das nur sehr schlecht gelungen und war sicher auch eine Ursache für den Aufstieg des Nationalsozialismus.



Die bundesdeutsche Gesellschaft hat es Jahrzehnte nach dem Krieg beschäftigt. Es war ein schwieriger Weg, aber es ist weitgehend gelungen, besonders traumatisierten und auch verblendeten jungen Soldaten eine Zukunft zu öffnen. In der ostdeutschen Gesellschaft wurde das Problem weitgehend verdrängt und ist damit möglicherweise auch Ursache, dass es heute hier eine größere Verklärung des Nationalsozialismus gibt.

Politik muss Parallelgesellschaften verhindern

Einer ähnlichen Aufgabe der Integration muss sich die deutsche Gesellschaft nun wieder stellen. Dafür muss die Politik Polizei, Justiz und Kommunen mit Gesetzen ausstatten, die eine Parallelgesellschaft verhindern.



So sollte nach der Ankunft in Deutschland Integrationsunterricht zur Pflicht werden. Genau wie bei Hartz-IV-Empfängern müsste eine Verweigerung mit Sanktionen belegt sein. Fördern und Fordern gilt auch hier. Es braucht psychologische Betreuung in vielen Fällen, besonders von allein reisenden unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen und nicht nur die Betreuung durch Sozialarbeiter.



Auch Abschreckung ist notwendig. Wer gegen die Regeln und Gesetze verstößt, Gewalt ausübt, wie die Tatverdächtigen in Chemnitz oder Köthen; muss mit dem Verlust seines Asyl- oder Bleibestatus rechnen. Es dürfen keine rechtsfreien Räume in Städten entstehen, zum Beispiel durch den Drogenhandel. Anders wird man das Verständnis für die Zuwanderung in der Bevölkerung nicht zurück gewinnen.

Aufklärung auch unter deutschen Jugendlichen