Kommentar Es braucht endlich eine Perspektive in der Pandemie

Langsam ist die Geduld auch der härtesten Verfechter der Corona-Beschränkungen am Ende. So geht es jedenfalls mir. Ich habe meine Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert, ich trage eine FFP-2-Maske bei jedem Weg in der Öffentlichkeit oder auch im Studio. Ich wasche oder desinfiziere ständig meine Hände und lüfte mein Büro bis auch dort die Temperaturen nah am Gefrierpunkt sind. So erschienen mir die Trauben so nah, die Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner greifbar, spätestens Ende Februar. Doch nun werden die Trauben noch einmal höher gehängt – auf 35 Neuinfektionen. Erbaulich ist das nicht.

Kampf gegen Mutationen muss konsequenter sein

Natürlich erkenne auch ich die neue Gefahr durch die Mutationen und verstehe auch die Angst von Kanzlerin Merkel vor einer dritten Welle. Aber ich verstehe nicht, warum es jeden Tag noch eine Menge Flüge aus Großbritannien nach Deutschland gibt, die so auch eine Einflugschneise für das mutierte Virus sind. Machen wir uns nichts vor, kaum einer der Passagiere geht da wirklich in die befohlene Quarantäne, weil sie keiner kontrolliert.



Warum müssen immer noch unbedingt Fußballspiele zwischen englischen und deutschen Mannschaften stattfinden? Meines Erachtens ist RB Leipzig nicht systemrelevant. Man darf schon gar nicht überlegen, wie viele Schnelltests jeden Tag drauf gehen, damit die deutschen Profisportler von B wie Biathlon bis V wie Volleyball weiter hin und her reisen und so den Sportbetrieb am Laufen halten, während Zehntausende Schüler mangels Tests nicht in die Schule gehen dürfen. Warum wird nicht endlich die Grenze nach Tschechien geschlossen, obwohl dort B 1.1.7. wütet? Nicht alle der zigtausenden Pendler werden Ärzte oder Pflege- und Reinigungskräfte in bayrischen und sächsischen Krankenhäusern sein. Wenn schon Konsequenz, dann bitte für alle.

Warum dürfen Friseure öffnen, Geschäfte aber nicht

Dazu gehört auch die Öffnung der Friseurläden. Natürlich schwören alle Coiffeure, dass bei den Hygienemaßnahmen von ihnen keine Gefahr ausgeht. Aber sie sind an ihren Kunden sicher näher dran als manche Verkäuferin im kleinen Modeladen oder Blumengeschäft. Und selbst bei den großen Kaufhäusern hatte man vor dem Lockdown die räumliche Verteilung der Kunden und Zugangsbeschränkungen nach meinen Beobachtungen gut im Griff. Warum also bleiben alle anderen Geschäfte geschlossen? Logisch ist das nicht.



Es braucht nicht weiter eine Salamitaktik nach der Gefühlslage der Kanzlerin, sondern endlich einen klaren Stufenplan, ab welcher Inzidenz welche Öffnungen unter welchen Bedingungen möglich sind oder umgekehrt zu welchen Einschränkungen es kommen kann, wenn die Zahlen wieder steigen. Nach einem Jahr Pandemie kann man die Menschen nicht mehr mit Floskeln wie "auf Sicht fahren" oder "nach Augenmaß handeln" abspeisen. Mit einem Stufenplan hat jeder eine klare Orientierung und auch eine Hoffnung.

Keine Erklärung für die hohen Sterbezahlen

Auch andere Fragen bleiben offen. Noch immer sind die Sterbezahlen sehr hoch und das Durchschnittsalter der an oder mit Corona Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Obwohl nun die Pflege- und Altenheime weitgehend durchgeimpft sind. Die Antwort ist einfach: Man hat die ambulant Gepflegten und ihre Betreuer bei den Impfplanungen vergessen. Doch dort gibt es durch den Kontakt mit den Pflegern und pflegenden Angehörigen auch viele Corona-Ansteckungen. Jetzt sollen sie in der zweiten Gruppe berücksichtigt werden plus Kontaktpersonen. Das ist viel zu spät. Es hätten sich sicher an den vielen Orten, wo sich Landräte, Bürgermeister und andere beim Impfen vorgedrängelt haben, entsprechende Familien finden lassen.

Von der Pleite der Impfstoffbeschaffung möchte man gar nicht wieder reden. Das habe ich schon getan.

Bürokratie statt Unterstützung

Unverständlich ist aber auch, dass erst am gestrigen Mittwoch der Antrag für weitere Überbrückungshilfen für Geschäfte und Unternehmen durch das Bundeswirtschaftsministerium freigeschaltet wurde und Hilfen für November und Dezember immer noch nicht vollständig ausgezahlt sind. Regierungsbeamte können sich offenbar, dank sicherer Salärs und Pensionen, nicht vorstellen, wie Ladenbesitzern, Gastwirten, Hoteliers und anderen Unternehmern das Wasser bis zum Hals steht, wenn nicht sogar schon höher. Da helfen auch nicht die Krokodilstränen der Kanzlerin heute im Bundestag. Da hilft vielleicht nur noch ein Personalwechsel an der Spitze im Bundeswirtschaftsministerium. Die Kanzlerinnentreue von Peter Altmaier kann nicht allein der Beschäftigungsgrund sein.