In anderen Länder war da das Vertrauen in das Biontech-Vakzin größer. Die USA, Großbritannien und Israel hatten da bereits Lieferungen vereinbart. Selbst in Deutschland schien man auf Biontech zu setzen. Warum hätte man sonst am 15. September 2020 Fördermittel in der Höhe von 375 Millionen Euro dem Unternehmen zugeteilt, um eine mögliche Impfstoffproduktion schnell hochzufahren?

Kein anderer deutscher Impfstoffaspirant bekam so viel Geld vom Staat. Gleichzeitig hätte man sich als Gegenleistung eine entsprechende Lieferung an Impfdosen sichern müssen. Wenn nicht für die zweifelnden Europäer, dann wenigstens für Deutschland? Diese Frage muss sich der Gesundheitsminister schon gefallen lassen. Bei allem Respekt für die europäische Solidarität, scheint sie hier wieder einmal in eine Einbahnstraße geraten zu sein.

So blieb der Eindruck, besonders für die Deutschen, dass man zwar für die Erforschung und auch Produktion des Impfstoffes viel deutsches Steuergeld bezahlt hat, aber trotzdem in der Schlange der Kunden ziemlich weit am Ende stand. Mittlerweile hat sich Deutschland zwar zusätzliche Impfdosen gesichert, die werden aber erst geliefert, wenn die Bestellungen für die EU insgesamt durch sind.

EU setzte bei Impfstoffverhandlungen auf Geiz statt Gesundheitsschutz

Aber noch mehr Merkwürdigkeiten muss Jens Spahn erklären. In dieser Zeit war er Ratspräsident der EU-Gesundheitsministerkonferenz. Warum hat er seinen Einfluss auf die anderen 26 Ratsmitglieder nicht genutzt, um die Vereinbarung der Lieferverträge voranzutreiben? Angeblich ging es plötzlich ums Geld.