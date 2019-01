Gesprochen wird in diesem Zusammenhang seit einem Vorschlag verschiedener Wissenschaftler im Jahr 2002 von einer "weißen Deutschlandkarte". Laut Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte werden "also keinerlei Vorfestlegungen getroffen oder gar Gebiete vorab aus dem Verfahren ausgeschlossen". Es soll also überall in Deutschland nach einem Endlagerstandort gesucht werden.