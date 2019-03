Und es gibt ein Gebiet, in dem die Ausgaben der Kommunen alle drei Länder ordentlich zugelegt haben: die Förderung von Projekten, die unter Heimat und Kultur fallen. Dieser Bereich ist breit gefächert, er reicht von der Finanzierung von Vereinshäusern und Ortschroniken bis hin zu der Unterstützung von Literatur, Film und Kunst. In Thüringen haben sich die Ausgaben zwischen 2007 und 2014 verdoppelt, in Sachsen-Anhalt verdreifacht und in Sachsen wurde 2014 sogar fünfmal so viel ausgegeben wie noch 2007. Auch ihr Anteil am Gesamthaushalt ist in Sachsen und Sachsen-Anhalt deutlich gewachsen.