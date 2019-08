Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund haben sich mit vier großen Verleihfirmen von E-Tretrollern auf Maßnahmen für mehr Ordnung und Sicherheit geeinigt. So sollen die Verleiher künftig sicherstellen, dass die E-Tretroller "nicht ungeordnet auf Gehwegen, in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen oder vor Denkmälern" aufgestellt werden, heißt es in der Vereinbarung "Nahmobilität stärken - E-Tretroller in den Straßenverkehr integrieren" , die am Montag offiziell vorgestellt werden soll.