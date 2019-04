Kommunale Spitzenverbände haben die geplante Zulassung von Elektro-Tretrollern auf Gehwegen scharf kritisiert. In einem gemeinsamen Schreiben an den Verkehrsausschuss des Bundesrates warnen Städtetag, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund vor den negativen Folgen, die ein "ungeregeltes Ausrollen" der sogenannten Mikromobilität für die Verkehrssicherheit in deutschen Städten und Gemeinden haben könnte. Sie fürchten durch die pauschale Zulassung von E-Tretrollern auf Gehwegen vermeidbare Unfälle "mit schweren Verletzungen oder gar Todesfolge".