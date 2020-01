Hinter Fördermitteln steckt ein riesiger Bürokratie-Aufwand, der immer größer wird, weil mögliche Fehlerquellen aus der Vergangenheit nun gleich ausgeschlossen werden sollen. "Die Seitenanzahl von Antragsformularen ist in den letzten Jahren immer größer geworden", sagt beispielsweise Nossens Bürgermeister Uwe Anke. Auch wenn er über die Bürokratisierung nicht glücklich ist, hat er Verständnis dafür, dass die Geldgeber sicherstellen wollten, dass ihr Geld vernünftig investiert werde.

Daher ist es auch von Vorteil, wenn sich Antragsteller im Bereich Fördermittel professionalisiert haben. Das bestätigt Torsten Reinsch vom Verein Dübener Heide. Vor acht Jahren hat der Verein den Umweltsoziologen für sich gewonnen.

Die Dübener Heide. Ein Umweltsoziologe des Vereins Dübener Heide hat sich auf Projektmanagemnt spezialisiert. Bildrechte: Verein Dübener Heide e.V. Er ist nun hauptsächlich damit beschäftigt, den Überblick über das Fördermittel-Angebot zu behalten und Anträge zu stellen. Das nehme so viel Zeit in Anspruch, dass Reinsch selbst mittlerweile von Fördermitteln lebe. Vor einigen Jahren hat er außerdem eine Weiterbildung im Projektmanagement gemacht. Denn wenn Fehler passierten, könne das bei nachträglicher Prüfung richtig teuer werden. Eine Spezialisierung ist also der notwendige Schritt, will man langfristig und erfolgreich mit Fördermitteln arbeiten. Reinschs Professionalisierung helfe auch noch in anderer Hinsicht weiter: Weil der Verein Dübener Heide nun schon öfters bewiesen habe, dass er den Fördermittel-Auflagen gewachsen sei und verlässlich mit dem Fördergeld umgehe, werde Reinsch auch über passende Förderprogramme informiert, anstatt sie mühselig selbst suchen zu müssen. "Die haben ja auch ein Interesse daran, das Geld auszugeben. Es gehen ja auch immer wieder Gelder zurück", so Reinsch.

Trotz Professionalisierung vergeht von der Antragstellung bis zum Eintreffen Fördermittelzu- oder -absage viel Zeit. Reinsch stellte vor einigen Jahren beim Umweltministerium einen Antrag für das Programm BULE. Allein für die Antragsstellung benötigte Reinsch mit einer Kollegin ein Vierteljahr.

Bei BULE handelt es sich außerdem um einen mehrstufigen Bewerbungsprozess. Antragsteller mussten teilweise bis zu eineinhalb Jahre auf den Bescheid warten. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf eine Anfrage der Grünen hervor. "Die teils unzumutbar langen Wartezeiten zeigen deutlich, dass sich das BMEL zwar laufend mit neuen Förderprogrammen rühmt, aber die entsprechenden Strukturen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, nicht liefert," sagt Markus Tressel, Bundestagsabgeordneter der Grünen und einer der Anfragensteller. "Gerade für ehrenamtliche Bürgerinitiativen stellt eine lange Wartezeit eine harte Probe dar, aber auch kleineren, möglicherweise neu gegründeten Unternehmen oder Vereinen, die auf die Fördergelder angewiesen sind, erschweren diese unberechenbaren Wartezeiten längerfristige Planungen oder machen sie gar unmöglich." Tressel befürchtet, dass das Fördergeld nicht dort ankomme, wo es gebraucht werde.

Der Dorfladen in Deersheim. Bildrechte: MDR/Maria Selchow Zum Beispiel beim Dorfladen in Deersheim: Die Dorfladen-Genossenschaft Deersheim hatte sich für ein Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt beworben. Die Zusage für 120.000 Euro kam Anfang Juni 2019. Davon soll der weitere Ausbau des Dorfladens, der in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes untergebracht ist, finanziert werden. Doch so richtig freuen kann sich Hans-Jürgen Müller von der Dorfladen-Genossenschaft nicht. Der Eigenanteil von 10 Prozent, also 12.000 Euro, den die Genossenschaft aufbringen müsse, sei nicht das Problem, das würden sie schon irgendwie hinbekommen. Aber im Zuwendungsbescheid habe es geheißen, dass die Abrechnung der durchgeführten Baumaßnahmen bis zum 6.12.2019 erfolgen solle. "Man weiß ja wie die Bauwirtschaft läuft", sagt Müller und ergänzt, dass der 6. Dezember niemals zu schaffen gewesen sei.

Ob der Deersheimer Dorfladen die neue Förderung des Landes Sachsen-Anhalt von 120.000 Euro tatsächlich einsetzen kann, ist noch ungewiss. Die Genossenschaft hat Kontakt zum Finanzministerium aufgenommen und um eine Verlängerung der Abrechnungsfrist gebeten. "Wir haben die Zusage bekommen, dass wir auch erst nächstes Jahr die Baumaßnahmen umsetzen können. Schriftlich haben wir das aber noch nicht", sagt Müller.

All diese Erfahrungen macht derzeit auch Familie Bähr aus Thüringen. Sie hat die Burg in Tannroda erworben und saniert sie. "Wir haben bislang acht Fördermittelanträge gestellt", sagt Thomas Bähr.

Die Besitzer der Burg Tannroda in bad Berka haben sich in den vergangenen anderthalb Jahren intensiv mit Fördermittelanträgen befasst. Wie erfolgreich, können sie nicht abschließend sagen. Und das Geld fließt nach Abschluss der Arbeiten. Bildrechte: Antje Bähr Seine Frau sei da bereits Expertin. Und die musste sie auch werden. In den vergangenen eineinhalb Jahren konnte sie nichts anderes machen, als sich mit der Bürokratie von Anträgen zu beschäftigen. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, ist noch nicht ganz klar. Bislang seien drei Anträge positiv beschieden worden, berichtet der Bauherr. Geld werde allerdings erst nach Abschluss und Abrechnung der Arbeiten fließen. Falls alles auch als abrechenbar anerkannt wird. "Mal sehen, ob wir dann etwas bekommen", so Thomas Bähr. Er hat im vergangenen halben Jahr seinen Job aufgegeben. Denn eine Bedingung für das Fördergeld ist es, in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen fertig zu werden. "Da musste ich mit anpacken und habe mitgebaut, ansonsten hätten wir das nicht geschafft."

In Sachsen-Anhalt ergibt sich noch ein Problem, das mit dem Personalmangel in den Landesverwaltungsämtern zu tun hat. Die Verwaltungsämter sind für die Bearbeitung von Fördermittelanträgen zuständig und damit wichtige Akteure. Michael Schmidt, der als Regionalmanager Kommunen und auch Privatpersonen bei Fördermittel-Anträgen in der Region rund um den Huy im Norden Sachsen-Anhalts unterstützt, beschreibt die momentane Lage als "systemisches Versagen". "Wir wollen doch alle nur was Gutes: Geld in die Region bringen. Die Bürokratie ist das eine, aber dass es seit Jahren zu wenig Personal in den Ämtern gibt beziehungsweise das Personal nicht gehalten werden kann, muss sich ändern."

Weil zu wenig Personal in den Verwaltungsämtern tätig sei, müssten Projektträger statt einigen Monaten ein Jahr und noch länger auf Antragsbescheide warten. Auch die Auszahlung von Fördermitteln dauere sehr lange, was gerade für Privatpersonen schwierig sei, wenn sie vorher Kredite zur Vorfinanzierung aufnehmen mussten.

Die Situation in der Region rund um den Huy, für die Schmidt tätig ist, hat sich mittlerweile noch verschärft: Das Landesverwaltungsamt in Halle hatte in der Vergangenheit so viele Personalabgänge zu verzeichnen, dass alle Fördermittel-Anträge aus der Huy-Region nun an das Landesverwaltungsamt Weißenfels abgegeben worden sind. Doch auch dort herrscht Personalmangel. Das Landesverwaltungsamt Weißenfels teilte deswegen mit, dass erst dann die Anträge aus dem Norden an der Reihe wären, wenn alle Anträge aus dem originären Zuständigkeitsbereich bearbeitet worden seien.