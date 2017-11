Die Steuerschätzer hatten am Donnerstag ihre Prognose noch einmal nach oben korrigiert. Sie gehen davon aus, dass die Einnahmen der öffentlichen Kassen von 734 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 858 Milliarden Euro im Jahr 2021 steigen. Das sind gut 26 Milliarden mehr, als noch im Frühjahr vorhergesagt .

Der Wirtschaftsflügel der Union warnte davor, sich auf einen reinen Abbau des Solidaritätsbeitrags zu beschränken. Gruppenchef Carsten Linnemann sagte, davon profitierten in erster Linie Besserverdienende. Die Soli-Abschaffung müsse deshalb an eine Reform der Steuertarife geknüpft werden, um endlich den Mittelstandsbauch zu beseitigen. Dieser Effekt führt bisher dazu, dass mittlere Einkommen unverhältnismäßig hoch belastet werden.

Das Bundesfinanzministerium dämpfte die Hoffnungen der Jamaika-Koalitionäre auf einen Geldsegen. Der geschäftsführende Minister Peter Altmaier sagte am Donnerstag in Berlin, die künftige Bundesregierung könne mit Spielräumen von maximal 30 Milliarden Euro rechnen. Nicht alle Wünsche von Union, FDP und Grünen würden in erfüllt werden können. Die Lage sei gut, aber die Bäume wüchsen auch in den nächsten vier Jahren nicht in den Himmel.