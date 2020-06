GroKo einigt sich auf 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket

Union und SPD haben sich auf ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro für dieses sowie das kommende Jahr geeinigt. Das teilten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz nach mehr als zwölfstündigen Beratungen am späten Mittwochabend in Berlin mit. Den weitaus größten Anteil der Kosten von 120 Milliarden Euro soll der Bund tragen.