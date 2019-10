Anwohner-Parkausweise in Städten könnten demnächst teurer werden. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums soll eine neue Obergrenze für das Anwohner-Parken geprüft werden. Ende November soll die Frage mit den Verkehrsministern der Länder und Vertretern den kommunalen Spitzenverbände erörtert werden.

Der Deutsche Städtetag begrüßte den Vorstoß aus dem Bundesverkehrsministerium. Er hält künftig bis zu 200 Euro pro Jahr für einen Bewohner-Parkausweis für denkbar. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, sagte, für die Städte sei es ein Dauerthema, wie der begrenzte Platz in den Städten genutzt werde und Parkflächen bewirtschaftet würden. Ein wesentliches Element dazu seien Bewohnerparkausweise.

Dedy sagte, es gehe darum, den Verwaltungsaufwand und den Wert eines Parkplatzes zu berücksichtigen. Die Art und Weise, wie der Verkehr derzeit in den Städten organisiert sei, stoße bereits vielerorts an seine Grenzen.

Die möglichen Mehreinnahmen sollen deshalb unter anderem in Alternativen zum Autoverkehr investiert werden. Das Geld soll unter anderem für Radwege ausgegeben werden oder in den öffentlichen Nahverkehr fließen.

Auch der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland hält die Kosten für Parkausweise in Deutschland für zu niedrig. Seinen Angaben zufolge kostet ein solcher Parkausweis in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen 158 Euro pro Jahr. Das könnte für den VCD eine neue Untergrenze in Deutschland sein.