Single-Haushalt oder Familienhaus

Los geht es mit einem Single-Haushalt in der Stadt. EWI-Manager Johannes Wagner: "Hier haben wir angenommen, dass das Haus über eine moderne Gasheizung verfügt mit Brennwert-Technologie und dass in dem Haushalt kein Auto gefahren wird, also die Strecken mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt werden."

Es folgen: Ein Zwei-Personen-Haushalt in der Vorstadt, eine alleinerziehende Mutter etwa, deren Wohnung noch nicht saniert wurde und die mit dem Kleinwagen 15 Kilometer täglich zur Arbeit pendelt. Beim dritten Beispiel geht es dann aufs Land: Vater, Mutter und zwei Kinder, im Eigenheim, die Erwachsenen pendeln 30 bis 40 Kilometer zur Vollzeitstelle.

Single-Haushalt im Vorteil

Das Ergebnis: Für den Singlehaushalt ändere sich praktisch nichts, so Wagner: Die sinkenden Strompreise glichen steigende Heizkosten aus: "In unserem Beispielfall hat der Single eine schon gut gedämmte Wohnung und eine effiziente Heiztechnologie eingebaut. Das heißt, dass sich die Heizkosten da nicht besonders stark erhöhen und die Entlastung durch die EEG-Umlage reicht in dem Fall aus, um in der Summe auf etwa Null zu kommen." Ganz anders das Ergebnis für die alleinerziehende Mutter: