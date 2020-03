Die Kostenheranziehung ist der Versuch des Staates, zumindest einen Teil seiner immensen Aufwendungen zurückzubekommen. Dirk Häßner ist Abteilungsleiter im Amt für Jugend, Familie und Bildung in Leipzig und beziffert die Kosten für einen Platz in der stationären Betreuung: "Da kann man sagen, ungefähr im Schnitt so 5.500 Euro im Monat. Das ist die Erziehungsleistung. Da werden die Betreuer von bezahlt, also die Lohnkosten. Hinzu kommen die Kosten für die Unterkunft und weitere Nebenkosten wie Bekleidungsgeld und ähnliche Dinge."

Kosten bleiben oft an Jugendlichen hängen

Die Eltern der Jugendlichen sind zwar in der Pflicht, sich an den Kosten zu beteiligen. Doch oftmals sind sie dazu finanziell nicht in der Lage. Somit bleiben nur die Jugendlichen selbst. Doch der Verwaltungsaufwand, um die eher kleinen Beträge einzuziehen, ist immens, erklärt der Abteilungsleiter im Dresdner Jugendamt Kevin Görden.

Das liege daran, dass in jedem Einzelfall eine sozialpädagogische Expertise herangezogen und auch gewichtet werden müsse: "Bis ein Sachbearbeiter alle Informationen zusammen hat sitzt er durchschnittlich zwei bis drei Arbeitsstunden an so einer Entscheidung."

Politik diskutiert seit Jahren