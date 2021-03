Vieles in Sachen Infrastruktur werde erst in den kommenden Tagen und Wochen entstehen, sagt Kretschmer. Und das muss es offensichtlich auch. Denn bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen weiß man noch nicht so recht, wie das Testgeschehen protokolliert werden soll. Präsident Klaus Heckemann sagt, es werde "hinterher möglich sein, das zu recherchieren, ob die Bürger das häufiger als einmal pro Woche in Anspruch genommen haben. Ob man das dann irgendwann mal recherchieren will, ist eine andere Frage. Aber aus den Abrechnungsdaten wäre es möglich."