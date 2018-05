Die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sehen vor, Asylbewerber künftig nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst in sogenannten Ankerzentren unterzubringen. Zunächst sollen laut Ministeriumsangaben fünf dieser Zentren ihre Arbeit aufnehmen, die mittelfristig auf mehr als 40 Einrichtungen aufgestockt werden sollen. In ihnen sollen jeweils bis zu 1.500 Migranten untergebracht werden. Nach einem negativen Asylbescheid soll von dort direkt abgeschoben werden.

Unterstützung erhielten die Ankerzentren-Pläne bislang vor allem aus den CDU/CSU-geführten Landesregierungen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte der "Welt am Sonntag", er unterstütze Seehofer ausdrücklich dabei, mit den Bundesländern solche Zentren für ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber zu entwickeln. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte der "Sächsischen Zeitung", der Freistaat werde bereits in der Pilotphase ein Ankerzentrum einrichten.

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sagte der "Welt" (Montagsausgabe), es komme darauf an, ob die Einrichtungen auch zu einer deutlichen Verfahrensbeschleunigung beitrügen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte demselben Blatt, er halte die Kapazität von 1.000 bis 1.500 Flüchtlingen wegen des großen Konfliktpotentials für zu hoch. Die Grünen lehnen Ankerzentren komplett ab. Bundestagsraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte der "Bild am Sonntag": "Masseneinrichtungen sorgen für mehr Stress, der dann zu Überreaktionen führen kann."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wies Kritik an den geplanten Ankerzentren hingegen zurück. "Deutschland ist doch heute das einzige Land, in das man leichter reinkommt als wieder raus", sagte er der "Rheinischen Post" vom Samstag. Einer solchen "Politik des Reinwinkens" habe der Koalitionsvertrag eine klare Absage erteilt.



In der "Bild am Sonntag" kritisierte Dobrindt einen Tag später zudem eine "aggressive Anti-Abschiebe-Industrie" in Deutschland. Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden.